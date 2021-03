Forlì, in azienda spogliatoi separati per italiani e stranieri | La ditta: "Voluto dai dipendenti così che i musulmani possano pregare"

Spogliatoi separati per italiani e stranieri. Succede in una ditta specializzata in verniciature protettive di Forlì , la "Plasfor". La suddivisione, come riportano i giornali locali, esiste da molti anni ma è emersa solo ora. A denunciare il fatto un sindacalista della Femca Cisl, Cristian Pancisi . L'azienda conferma la separazione degli spogliatoi ma dice che si tratta di "un favore fatto ai dipendenti". "La divisione tra italiani e stranieri - spiega il titolare Claudio Conficoni - non è imposta da me, ma è stata una scelta fatta dai lavoratori, per fare in modo che i musulmani abbiano un loro luogo dove potere pregare durante la pausa che ho concesso per venire incontro alle loro esigenze. Le docce sono in comune".

Il contesto - Tutto nasce a settembre, quando un dipendente frequentatore della moschea di Cesena entra in contatto con un positivo al Covid e si reca al lavoro senza comunicare che sta aspettando il test. Risulta poi positivo e nel mentre aveva contagiato tre colleghi. Conficoni decide così di sospendere il lavoratore, nasce una vertenza con il sindacato (Femca-Cisl) ed è in questa occasione che il sindacalista Pancisi scopre della divisione degli spogliatoi per i 20 dipendenti (di cui la metà italiani).



"C'era una vertenza. Ho contattato l'imprenditore. E sono rimasto shockato quando mi ha messo al corrente che nella sua azienda ci sono spogliatoi separati: per lavoratori bianchi e lavoratori neri. Mi aveva detto: sarò pure considerato razzista ma nella mia azienda funziona così", spiega Pancisi al Corriere della Sera. "Un'anomalia" la descrive Pancisi sui giornali locali, "se non è una discriminazione razziale, è un fallimento del modello di integrazione tra i vari lavoratori che sarebbe auspicabile. Andremo fino in fondo e, se non troveremo la sua collaborazione per cambiare, siamo pronti a battere anche altre strade".

"Con me lavorano macedoni, albanesi e senegalesi, tutti in regola. Li ho assunti perché sono bravi. Non bado al colore della pelle. È stata una decisione presa dai miei dipendenti. Tra di loro ci sono musulmani che hanno il bisogno di pregare. Durante l'orario di lavoro hanno il permesso di farlo nello spogliatoio. Altri hanno detto: ma non è che per andare a fare la pipì devo vedere loro che pregano! Così di comune accordo hanno deciso", spiega invece al Corriere Conficoni.

A settembre, Pancisi aveva segnalato il fatto all'ispettorato del lavoro. Un'ispettrice aveva sentito i dipendenti e il caso si era concluso. "Avevano capito - spiega l'imprenditore -. I miei dipendenti sono arrabbiati, gli albanesi soprattutto. Chiedono: ma come è uscita fuori questa sciocchezza? Il sindacato si rende conto che il danno d'immagine alla mia azienda colpisce pure i lavoratori?". "Io dedico la mia carriera all'integrazione e ribadisco: questa situazione mi ha sdegnato", conclude Pancisi.