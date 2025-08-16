Logo Tgcom24
Forio d'Ischia (Napoli), sparatoria in un bar: due feriti gravi

16 Ago 2025 - 18:42
© Carabinieri

© Carabinieri

Una sparatoria si è verificata in un bar nella zona Cuotto di Forio d'Ischia (Napoli). Sono tre le persone coinvolte: due, secondo quanto si apprende, sarebbero in condizioni molto gravi. Ancora ignote le cause di quanto accaduto. 

