Fondi Lega, la Cassazione conferma condanna Belsito

La Cassazione ha confermato la condanna inflitta in Appello all'ex tesoriere della Lega, Francesco Belsito, nell'ambito del filone riguardante il procedimento per i fondi del Carroccio. Belsito, accusato di appropriazione indebita, era stato condannato a un anno e otto mesi di reclusione, con pena sospesa. La Suprema Corte ha inoltre confermato la sentenza di non luogo a procedere per l'ex leader della Lega, Umberto Bossi, e per suo figlio Renzo.