Fondi (Latina), rogo in una palazzina: muore anziana disabile

A Fondi, in provincia di Latina, una donna con disabilità motoria di 82 anni, Fernanda Guarino, è morta all'interno della sua casa.

La palazzina dove viveva è stata avvolta dalle fiamme per cause ancora in corso di accertamento. Non è ancora chiaro se a provocare il decesso della donna, residente al primo piano dello stabile, siano state le ustioni o l'intossicazione da fumo.