Foggia, "C'è un forte odore di gas", chiama i vigili del fuoco, ma... sono i broccoli della vicina

Fuga di gas? No, broccoli.

A Rocchetta Sant'Antonio, in provincia di Foggia, i vigili del fuoco sono stati chiamati per un intervento urgente in un appartamento. Secondo un condomino che ha telefonato al 115, dall'appartamento accanto al suo proveniva un forte odore di gas. Ma si è trattato di un falso allarme: era semplicemente l'odore dei broccoli in cottura per la cena.