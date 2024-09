Foggia, guida senza patente e si schianta contro albero: muore 17enne

Un giovane di 17 anni, che guidava senza patente, è morto in un incidente stradale la scorsa notte alla periferia di Foggia. Il 17enne ha perso il controllo dell'auto che si è schiantata contro un albero. Sono intervenuti i vigili del fuoco, gli operatori sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale. Questi ultimi stanno indagando, dopo aver visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza, per chiarire la dinamica dell'incidente. Da accertare anche come mai il 17enne fosse alla guida della vettura senza patente.