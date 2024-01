Fleximan colpisce ancora? A Cremona abbattuto nuovo autovelox

Fleximan colpisce ancora. Dopo aver agito soprattutto in Veneto, il Robin Hood degli automobilisti multati arriva in Lombardia. A Martignana di Po, in provincia di Cremona, dove, nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 gennaio, l'uomo misterioso ha reciso l'ennesimo autovelox.

Il modus operandi, come mostra l'inviato di "Mattino Cinque News" è il medesimo dei casi precedenti: un taglio circolare perfetto, con il cavo interno dell'elettricità lasciando intatto.

"Quest'autovelox non era ancora in funzione, sarebbe stato attivato in settimana", sottolinea Alessandro Gozzi, sindaco del paese. "L'intero introito generato dalle multe viene utilizzato per pagare gli affitti dei macchinari, circa tremila euro al mese, e reinvestito nella sicurezza delle strade".