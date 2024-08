Flavio Briatore attacca la Puglia: "Regione molto bella, ma dovrebbe puntare a un turismo più elevato"

Dopo le polemiche Flavio Briatore torna a parla del turismo in Puglia. "Quando dici la verità, la gente si arrabbia: è sempre così. Io non ho detto niente di straordinario. Non voglio entrare in polemica con nessuno. La Puglia è una Regione molto, molto bella, con cose straordinarie. Dico solo che dovrebbe avere un turismo un attimo più elevato", dichiara l'imprenditore a "Zona Bianca" ospite nella puntata in onda il 31 luglio su Rete 4.