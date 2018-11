Flash mob per la libertà di stampa: stop attacchi | La senatrice Fattori (M5s): "I giornalisti eletti con noi si dimettano"

#Giùlemanidallinformazione, il flash mob dei giornalisti Ansa 1 di 16 Ansa 2 di 16 Ansa 3 di 16 Ansa 4 di 16 Ansa 5 di 16 Ansa 6 di 16 Ansa 7 di 16 Twitter 8 di 16 Twitter 9 di 16 Twitter 10 di 16 Twitter 11 di 16 Twitter 12 di 16 Twitter 13 di 16 Twitter 14 di 16 Twitter 15 di 16 Twitter 16 di 16 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Agcom: "Gli attacchi alla stampa ledono la libertà" - L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni sottolinea "l'esigenza di un'informazione libera, pluralista, rispettosa della dignità delle persone, del ruolo delle forze politiche e dell'autonomia professionale dei giornalisti. Segnala pertanto - spiega una nota - che ogni attacco agli organi di stampa rischia di ledere il principio costituzionale di libera manifestazione del pensiero, che è alla base del pluralismo dell'informazione e del diritto di cronaca e di critica".



Di Maio: "Libertà di stampa è sacra, ma non quella di dire bugie" - "La libertà di stampa per noi è sacra e deve essere una libertà che garantisca di essere libera da tutto e da tutti,. Ma non può essere libertà di dire bugie, di dire cose che non stanno né in cielo e né in terra, o libertà di offendere". Così il vicepremier e leader M5s Luigi Di Maio su Facebook.



Di Battista: "Contro di me giornali di Berlusconi, De Benedetti e Caltagirone" - "I giornali di Berlusconi non mi hanno mai perdonato di essere andato sotto Villa San Martino insieme a migliaia di cittadini liberi per leggere la sentenza di condanna per concorso esterno in associazione mafiosa per Dell'Utri. E da lì è iniziato il martellamento. I giornali di De Benedetti non mi hanno mai perdonato il fatto di aver ripetutamente parlato del passato inglorioso dell'Ingegnere. E via con diffamazione costante. Non parliamo poi del gruppo Caltagirone il quale non mi hai mai perdonato di aver contribuito a mandare nell'oblio le Olimpiadi di Roma tanto care ai palazzinari della Capitale". Lo scrive su Facebook l'ex deputato M5s, Alessandro Di Battista.