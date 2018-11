Fiuggi, mangiava nella ciotola del cane obbligata dal marito: “Non so come ho fatto ad amarlo”

Dopo aver subito per anni le umiliazioni e le violenze psicologiche dal compagno, Anna (nome di fantasia) è riuscita a denunciare. La donna, costretta a mangiare nella ciotola del cane, a cucinare il cibo raccolto nei bidoni della spazzatura, ne ha viste di tutti i colori. Al momento della denuncia, per l’aguzzino sono scattate le misure restrittive: l’uomo non può avvicinarsi nel raggio di 100 metri. “Mi sembra un po’ poco” dice la donna nell’intervista esclusiva a “Pomeriggio Cinque”. Anna parla delle violenze subite, dei maltrattamenti e delle umiliazioni sopportate negli anni e, quasi incredula, aggiunge: “Non so come ho fatto a stargli accanto per tutto questo tempo”. Del caso si è occupata la polizia di stato. Il vicequestore di Fiuggi, Sergio Vassalli, ha spiegato che la donna viveva un vero e proprio “regime del terrore”.