Fitte nevicate in Valtellina, sale a 4 il rischio valanghe

Nelle ultime ore, sull'intero arco alpino lombardo, il pericolo di caduta valanghe è salito al grado 4, ossia marcato, secondo l'ultimo bollettino diffuso dal Centro regionale Arpa Lombardia, con sede a Bormio (Sondrio).

Assolutamente da evitare il fuoripista e lo scialpinismo. In diverse località montane di Valtellina e Valchiavenna, da quattro giorni investite da un'ondata di maltempo che non concede tregue, si fatica a liberare strade e tetti delle case dagli accumuli di neve fresca caduta che, in qualche caso, supera il metro e mezzo d'altezza.