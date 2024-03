Blitz di Ultima generazione agli Uffizi di Firenze: attivisti bloccati dai carabinieri

Subito dopo il blitz i custodi del museo avrebbero spento le luci della sala e invitato i visitatori ad uscire. Urlate dai manifestanti alcune frasi in difesa del clima e dell'ambiente anche con riferimento all'alluvione avvenuto lo scorso novembre in Toscana e che ha colpito duramente Campi Bisenzio (Firenze).

Le richieste di Ultima generazione

"Attacca questa foto per chiedere un fondo riparazione per la Toscana", si legge sul manifesto che ritrae una foto dell'alluvione. "Fai sentire la tua voce. Attacca questa foto in solidarietà alla gente di Campi Bisenzio", riporta il retro del volantino. "Nel 2023 a Campi Bisenzio il fango ha distrutto tutto, lasciando dietro di se più di due miliardi di euro di danni e sette morti - si legge -. Il governo non ha ancora dato i soldi alle persone colpite. Parla di sicurezza, ma l'unica sicurezza che rispetta è quella del mercato. E punisce chi la chiede con una multa di 20.000 euro. Ultima generazione chiede che lo Stato si prende cura dei propri cittadini e cittadine con un FondoRiparazione di 20 miliardi per tutte le vittime delle catastrofi climatiche". Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Firenze Uffizi.