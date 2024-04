Antonio Morra, chi è il 47enne morto al concerto dei Subsonica a Firenze

Tgcom24

Antonio Morra era padre di due bimbi piccoli e lavorava come operaio in una fabbrica toscana. Tifoso del Napoli, il 47enne ha ricevuto diversi messaggi di cordoglio sui suoi profili social. Anche la band dei Subsonica ha commentato la tragedia con un messaggio su Instagram: "Siamo costernati per quanto avvenuto ieri notte e profondamente addolorati. Siamo vicini ai familiari delle persone coinvolte in questo momento molto difficile".