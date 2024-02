Firenze, bottiglie incendiarie tirate verso il consolato Usa

A Firenze due bottiglie incendiarie sono state lanciate la notte scorsa in direzione del consolato Usa.

Secondo quanto appreso, gli ordigni sono stati tirati da una o più persone da una strada laterale ma non hanno raggiunto l'edificio e sono esplosi sulla strada. Sul posto sono intervenuti i carabinieri avvisati dalla vigilanza della sede diplomatica. Accertamenti per risalire agli autori sono in pieno corso.