Firenze, lesione strutturale in uno stabile che ospita un liceo: mille evacuati

Oltre mille persone, tra studenti e personale scolastico, sono state evacuate dal liceo scientifico Leonardo da Vinci di Firenze per il piano di emergenza scattato a seguito di lesioni strutturali nel cantiere dei lavori per la messa in sicurezza antisismica dell'edificio. Come reso noto dalla Città metropolitana, la lesione si è verificata al pianterreno dell'immobile scolastico e ha riguardato il "tramezzo di una muratura non portante" provocando anche un forte boato.