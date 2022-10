Firenze, incendio in un appartamento: muore un anziano

A Firenze, un uomo di 91 anni è morto nell'incendio scoppiato nella sua casa.

I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 21 per un incendio in un'abitazione al quarto piano di un condominio in via Arrigo Boito. Purtroppo per l'anziano i sanitari inviati dal 118 non hanno potuto che constare il decesso. Sul posto anche polizia di Stato e municipale.