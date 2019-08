Firenze, grave bimbo inglese di 2 anni caduto dalla finestra di un agriturismo

Un bambino inglese di 2 anni, in vacanza in Toscana con la famiglia, è ricoverato in gravi condizioni dopo essere caduto dalla finestra di un agriturismo di Montespertoli (Firenze). Mentre i genitori erano nella loro stanza, il piccolo è andato nella camera della sorellina. Qui, dopo esser salito sul lettino vicino alla finestra, che era aperta, si è sporto, con il peso ha sfondato la zanzariera ed è precipitato da un'altezza di oltre sei metri.