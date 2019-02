Firenze, giudice spegne wi-fi a scuola per tutelare una bimba epilettica, ma i genitori protestano

Per il consiglio dei genitori, però, l’assenza di internet danneggia gli studenti e ostacola il normale svolgimento delle attività didattiche, per questo richiedono la sospensione del provvedimento. Le famiglie chiedono che il giudice valuti, attraverso una perizia, l’effettivo grado di incidenza sulla salute dei bambini delle onde elettromagnetiche. Secondo uno dei genitori, la decisione è stata presa senza che ci fossero prove scientifiche sulla pericolosità per la bambina della rete wi-fi. Il padre della studentessa epilettica, fondatore del comitato toscano “No wi-fi” ha dichiarato al quotidiano fiorentino che la decisione del tribunale è stata coraggiosa e che il giudice ha il diritto di adottare misure preventive anche in assenza di evidenze scientifiche. L'uomo aveva anche proposto di sostituire la rete wi-fi con quella via cavo, ma la dirigente, prima disponibile, ha poi deciso di abbandonare l'idea.



Intanto nella scuola senza internet, il registro elettronico è stato sostituito da quello cartaceo mentre la Lim, lavagna interattiva multimediale, non è più funzionante. Un danno per alunni e insegnanti, secondo il comitato dei genitori, che ha il sospetto di essere di fronte a un caso di “no-vax tecnologico”. Il 6 marzo, in una nuova udienza, il Tribunale di Firenze deciderà se ripristinare la rete wi-fi.