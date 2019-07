Firenze, donna affetta da sclerosi multipla viene licenziata per aver superato i 6 mesi di congedo

A Vinci, nel Fiorentino, una donna affetta da sclerosi multipla è stata licenziata da una nota catena di supermercati per aver superato i sei mesi di congedo nei quali si è sottoposta a un trapianto al midollo osseo e a un ciclo di chemioterapia . Come riportato da La Repubblica, la 45enne, Stefania Grotta D'Auria, madre di un figlio di 11 anni, è sempre riuscita a lavorare come cassiera part-time nonostante la patologia: "Mi aiutava a vivere meglio. Non solo dal punto di vista economico: mi faceva sentire uguale agli altri. Così per un po' riuscivo a dimenticare la mia malattia".

Dopo le cure (terminate a gennnaio), la donna è rimasta a casa per 6 mesi di convalescenza continuando ad aggiornare l'azienda sulle sue condizioni di salute. Poi la lettera di licenziamento inaspettata. "Quando ho saputo che avrei dovuto subire un trapianto, lo scorso autunno, ho chiamato l'ufficio personale dell'azienda per avere informazioni sui certificati medici da presentare", ha sottolineato la 45enne. "Mi è stato detto di stare tranquilla, e che in caso di necessità sarebbero stati loro a contattarmi". E invece non è stato così.



Stefania a causa delle sue condizioni di salute è iscritta alla categoria protetta dei lavoratori, ma ciò non ha fermato l'azienda a procedere con il licenziamento. La donna ha denunciato il caso alla Filcams Cgil poiché dopo 180 giorni di malattia il lavoratore ha diritto per legge a chiedere fino a un anno di aspettativa in cui non riceve lo stipendio ma può mantenere comunque il posto di lavoro. "Adesso mi aspetto una risposta - ha annunciato - ci sono 15 giorni di tempo per revocare il licenziamento, altrimenti dovremo proseguire per vie legali".



Un provvedimento "grave e inaccettabile - ha dichiarato Massimiliano Fabozzi della Cgil - sarebbe bastato che la filiale le chiedesse di fare domanda per l'aspettativa, purtroppo però, mi auguro solo per negligenza, nessuno lo ha fatto".

Oltre agli scioperi indetti dai sindacati, il caso rischierebbe anche di finire in Parlamento dopo che il senatore del Pd Dario Parrini ha annunciato un'interrogazione parlamentare al ministro del Lavoro Luigi Di Maio.