A Figline Valdarno (Firenze) organizzato un corso di nuoto riservato a donne musulmane, la Lega insorge: "Orribile, fermare questa follia"

Scoppia la polemica a Figline Valdarno (Firenze) per un corso di nuoto organizzato dalla Uisp (Unione italiana sport per tutti) rivolto a sole donne musulmane a cui viene riservata la piscina comunale per un'ora alla settimana. Il presidente dell'associazione Marco Ceccantini spiega che "l'iniziativa nasce da una precisa richiesta" per fare sport in serenità, ma Lega e Fratelli d'Italia attaccano parlando di "ghettizzazione" e "segregazione".