Firenze, commerciante iraniano ucciso: fermate due persone

Per l'omicidio del 72enne commerciante iraniano Safaei Chakar Kiomars, il cui cadavere è stato trovato in casa a Firenze in via de Pinedo, nel quartiere di Novoli, due persone sono state sottoposte a fermo.

La vittima è stata rinvenuta con un sacchetto in testa e le mani legate. Il fermo, firmato dal pm Sandro Cutrignelli, riguarderebbe due fratelli, un dipendente e un ex dipendente del commerciante. L'ipotesi è quella di una rapina finita male.