Firenze, bloccò Alta velocità: ai domiciliari con l'accusa di terrorismo

La Digos di Firenze ha arrestato una persona accusata di aver attentato l'8 agosto 2023 alla sicurezza dell'Alta Velocità sulla tratta Firenze-Bologna, danneggiando un quadro elettrico, un piezometro e il relativo modem per la trasmissione dati, che servono per il monitoraggio dell'infrastruttura ferroviaria, causando l'interruzione della linea .

Tgcom24

Il destinatario dell'ordinanza, si legge in una nota della Procura, "risulta già attinto da custodia cautelare ed è attualmente soggetto a processo per altri sei episodi analoghi, per cui è stato arrestato il 25 gennaio 2022, commessi nei pressi della galleria Scheggianico". È la stessa struttura interessata dall'azione dell'8 agosto.

Dove e come è stata bloccata l'Alta Velocità Per l'attentato dell'estate scorsa, l'indagato è stato ritenuto "l'autore o, comunque, l'ispiratore" dell'azione, avvenuta nel territorio di Firenzuola (Firenze). Chi agì "disalimentò con strappo dei cavi le due telecamere di videosorveglianza che monitorano il piazzale dove è ubicata la cabina Qmt 16 e il posto di esodo, impedendo di visionare la galleria e il relativo soccorso di eventuali passeggeri".