Firenze, bimba di 20 mesi intossicata dallʼhashish raccolta e ingerita al parco: ricoverata

Una bimba di 20 mesi è stata ricoverata all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze per un'intossicazione da cannabinoidi. La piccola, giunta al pronto soccorso con difficoltà respiratorie e in stato di forte sonnolenza, non è in pericolo di vita. Secondo quanto ricostruito e in base al racconto dei genitori, la bimba potrebbe aver ingerito dell'hashish dopo averlo raccolto da terra in un giardino pubblico mentre era in compagnia dei genitori.