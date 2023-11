Firenze, aggressioni sessuali negli androni: due episodi simili in due giorni consecutivi

Il racconto, come riportato dal Corriere fiorentino, è avvenuto in due fasi. La prima a chiedere aiuto, infatti, sarebbe stata un'amica della vittima, che, fermando una pattuglia della polizia, avrebbe riferito del furto del cellulare da parte di un uomo, avvenuto mentre le due entravano nel palazzo in cui vivono altre loro amiche. L'uomo, forse un italiano ma non descritto bene, sarebbe fuggito dopo aver sottratto lo smartphone alla studentessa.

Il racconto della violenza

Pochi minuti dopo, però, la polizia viene di nuovo contattata perché all'ospedale Santa Maria Nuova viene attivato il "codice rosa" per violenza sessuale, come riferito dalla stessa studentessa americana. La giovane 21enne dice di non aver subito solo il furto del cellulare ma di essere stata aggredita nell'androne da due uomini, che l'avrebbero bloccata e poi violentata. La violenza, stando al racconto, sarebbe stata effettuata da uno dei due, mentre l'altro la bloccava: entrambi sarebbero poi fuggiti in seguito alle urla della giovane portando con loro il telefono rubato. Gli inquirenti stanno indagando sull'accaduto, cercando anche di recuperare immagini delle telecamere di sicurezze nella zona di via Pellicceria, nel centro storico dove sono avvenuti i fatti raccontati.