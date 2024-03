Firenze, in dieci anni accumula 175 multe non pagate e un debito da quasi 30mila euro: confiscato il Suv

A Firenze un uomo di 60 anni per anni ha deciso di non pagare le decine di multe che gli venivano regolarmente notificate dal Comune.

In tutto 175 verbali che vanno dal divieto di sosta in ztl o in area pedonale al transito nelle corsie preferenziali, dall'eccesso di velocità alla sosta sul marciapiede o sugli incroci. Ma alla fine il 60enne, a bordo di un Suv, è stato fermato dalla polizia municipale che ha quindi confiscato l'auto (dal valore di oltre 50mila euro), pignorata per il debito non pagato.