Firenze, 21enne strangolata in un ostello: il neo marito confessa | Erano in viaggio di nozze

Erano sposati da circa un mese ma avevano atteso qualche settimana per partire in viaggio di nozze che però è terminato in tragedia in un ostello di Firenze. L'uomo è stato arrestato per omicidio volontario e ora si trova in carcere. Davanti al pm Sandro Cutrignelli si è avvalso della facoltà di non rispondere.



Secondo una ricostruzione, avrebbe strangolato la moglie come reazione a un diverbio nella camera, poi è sceso alla reception del Plus Ostel Florence dove alloggiavano dicendo che la donna stava male. A quel punto in camera, insieme con lui, è salita una dipendente della struttura che ha constatato che la 21enne era gravissima ed ha allertato i soccorsi. In quei momenti all'addetta della reception il 30enne avrebbe detto di averla uccisa. I sanitari giunti sul posto hanno provato inutilmente a rianimare la donna ma è morta. La lite sarebbe sorta per motivi banali e ci sarebbe stato qualche insulto.