Finti scoop sui casi di cronaca, "Le Iene" fanno luce sull'agenzia "Emme Team"

"Le Iene" tornano a parlare della “Emme Team”, l’agenzia formata da un gruppo di avvocati, investigatori ed esperti informatici, nota soprattutto per il loro Metodo Cantone, inizialmente conosciuto come Metodo Emme.

Il loro sistema rivoluzionario avrebbe aiutato le vittime di revenge porn, fermando la distribuzione illecita di materiale online, per combattere la pirateria e per provare a risolvere alcuni casi di cronaca nera, complicati e molto discussi, come l’omicidio di Marco Vannini, la morte di Tiziana Cantone o quella di Mario Biondo. L’inviata Roberta Rei, attraverso le testimonianze di alcuni volti noti che in passato avrebbero avuto a che fare con il fondatore del Team, tra cui Enzo Iacchetti, è riuscita a risalire alla sua vera identità.

Dietro alla società ci sarebbe Mirko Zeppellini, che per anni si è nascosto sotto l'identità dell'investigatore John Peschiera: a lui si sono rivolti in molti, per affidare le indagini dei più importanti casi di cronaca nera. Se queste persone avessero saputo che Mirko Zeppellini, alias, John Peschiera è stato arrestato negli Stati Uniti dove è stato in carcere per quindici mesi per frode bancaria e riciclaggio e che, tra le altre cose, si è finto anche un regista di Kolossal, tutti si sarebbero accorti che Peschiera non era il grande investigatore, ma un truffatore a cui hanno regalato dei soldi.