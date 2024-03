Finte vaccinazioni Covid, la procura di Vicenza chiede il processo per Madame e Giorgi

Per la vicenda delle false certificazioni dei vaccini anti-Covid la procura di Vicenza ha chiesto il rinvio a giudizio per la cantante Madame, per la tennista Camila Giorgi e per altri 19 indagati.

Medici compiacenti avrebbero procurato le false attestazioni vaccinali per ottenere il green pass che consentiva di fare ogni attività durante la pandemia. La vicenda emerse alla fine del 2022. Le accuse, a vario titolo, vanno dal reato di falso ideologico alla corruzione e al peculato.