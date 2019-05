Fino a sabato prevarrà il sole, domenica peggiora al Nord

Con il miglioramento del tempo anche all’ estremo Sud ha inizio una seconda parte della settimana caratterizzata da condizioni di stabilità : fino a sabato non sono previste precipitazioni di rilievo, e le temperature diurne toccheranno valori anche superiori alla norma del periodo. Al Nord il pericolo valanghe resterà ancora elevato sulla maggior parte dei settori alpini. In base alle attuali proiezioni nella seconda parte di domenica una perturbazione raggiungerà il Nord , per poi spostarsi velocemente tra la notte successiva e la giornata di lunedì verso le regioni del Centro-Sud

Previsioni meteo per giovedì. Sarà una giornata con tempo stabile in gran parte del Paese. Ancora un po’ di nubi al Sud e sulla Sicilia con occasionali piovaschi tra bassa Calabria e Sicilia orientale. Nel corso del giorno si prevede il transito di un po’ di nuvole al Nord, in Toscana e sulla Sardegna. Temperature minime in calo al Centrosud, massime in leggero calo al Nord. Venti settentrionali in attenuazione. La nostra previsione per giovedì ha un Indice di Affidabilità medio-alto (IdA 80-90).