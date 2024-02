Fine vita, Papa: "Superare divisioni ideologiche, ogni vita ha valore"

Papa Francesco, in occasione della "Giornata per la vita", si è unito all'appello dei vescovi italiani "nell'auspicare il superamento di divisioni ideologiche per riscoprire che ogni vita umana, anche quella più segnata dai limiti, ha un valore immenso ed è capace di donare qualcosa agli altri".

Il Pontefice lo ha detto al termine dell'Angelus in piazza San Pietro.