Roma, filmano i ladri dal vicino ma non danno subito l'allarme

È una vicenda, quella riportata dal Messaggero, che risale al 23 luglio. Due ladri, protetti da un complice impegnato a fare da palo, s'introducono dalla finestra in una casa a piazza Bologna. I vicini riprendono dal proprio balcone il tutto e, ormai a giochi fatti, quando il danno è compiuto, si sente una voce femminile urlare: "Andate via, sta arrivando la polizia". Il video, postato sulla pagina Instagram Welcome to favelas, raccoglie subito molte visualizzazioni.