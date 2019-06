Filetto pregiato e pesce scaduto sequestrati nel ristorante vip a Polignano | Lo chef si scusa: "Errore involontario"

Lo chef e il vicedirettore del ristorante, Felice e Riccardo Sgarra, si assumono la piena "responsabilità" (le "materie prime" erano affidate a loro), affermando che "la proprietà e l'amministratore sono assolutamente estranei". Parlano di "errore", spiegando che la carne trovata in cella frigo (-18 gradi) "era stata regolarmente sottoposta ad abbattimento (non congelamento) prima della data di scadenza. Il processo "garantisce la conservazione e la salubrità", ed era esclusa dai "menu estivi, dunque non era destinata ai clienti".



Il pesce poi era "in una cella frigo (-18) diversa da quella in cui erano gli altri prodotti ittici con etichetta di tracciabilità. La Guardia costiera di Bari era intervenuta anche in un secondo ristorante, in località Cala Paura, trovando in un deposito sotterraneo 95 chili di pesce congelato di provenienza sconosciuta. Qui la sanzione elevata è stata di 1.500 euro.