Figliuolo: "Mancano all'appello 2,8 milioni di over 60 da vaccinare"

Ansa

"Ho firmato una lettera per dire alle Regioni di continuare a cercare in maniera attiva gli over 60 non ancora vaccinati, perché ad oggi ne mancano all'appello 2,8 milioni". Lo ha detto il commissario per l'emergenza coronavirus, Francesco Paolo Figliuolo. "Bisogna tenere presente che una fetta di questi per libera scelta rinunciano al vaccino, mentre altri non possono essere immunizzati per motivi sanitari", ha precisato.