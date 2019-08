Fiamme nel sud della Sardegna, evacuata casa con 2 persone

Ancora incendi in Sardegna, dove nelle ultime ore sono divampati quattro roghi per i quali è stato richiesto l'intervento dei mezzi aerei. Tre gli incendi nel Cagliaritano: il più grave si è sviluppato a Decimoputzu, dove due persone sono state allontanate da casa in via precauzionale dai vigili del fuoco. Le fiamme, infatti, dopo aver bruciato la vegetazione hanno circondato uno stabile in aperta campagna, arrivando anche in giardino.