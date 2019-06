Fiamme in albergo a Grado: evacuati tutti i turisti, nessun ferito

Un incendio è divampato in un albergo di Grado (Gorizia). Circa ottanta turisti, spaventati e alcuni in preda al panico, sono stati evacuati. Non si hanno notizie di feriti: alcune persone che avevano inalato fumo sono rimaste leggermente intossicate e sono state visitate precauzionalmente dal personale di un'ambulanza. Considerato l'alto numero di ospiti evacuati, sul posto è stato fatto atterrare anche l'elicottero sanitario in assetto notturno.