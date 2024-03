Per la Festa del papà dona un rene al figlio 20enne: la storia di Cristian e Leonardo

Il trapianto

L'intervento, come riporta oggi La Nazione, rimandato più volte, si svolge proprio in coincidenza con la festa dei padri, all'ospedale Cisanello di Pisa. Leonardo è forte e non si è mai arreso alla malattia: si è diplomato, lavora, fa sport, balla. Grazie al suo carattere e alla famiglia ha affrontato il percorso della malattia con il sorriso, cercando di non lasciarsi abbattere, con la consapevolezza che prima o poi si sarebbe dovuto operare, nel momento in cui il trapianto fosse diventato necessario e avesse trovato un rene compatibile da una persona disposta a donarglielo. Quel momento è arrivato due anni fa con un blocco renale: da quel giorno i medici hanno consigliato ai familiari più stretti di intraprendere il percorso del trapianto. Così i suoi genitori, Monia e Cristian, si sono sottoposti a tutti gli esami del caso. "Avrei tanto voluto essere compatibile - racconta la mamma Monia - invece quello adatto era il padre, che è risultato compatibilissimo. Appena lo ha saputo non ha esitato un attimo e ha accettato di donare una nuova vita a suo figlio. Cristian ha fatto un gesto enorme per nostro figlio".