Festa delle donne, il messaggio di Gessica Notaro: "Dobbiamo imparare ad avere più rispetto per noi e volerci bene"

Era il 10 gennaio 2017 quando Gessica Notaro fu sfregiata con l'acido dal suo ex fidanzato Edson Tavares mentre tornava a casa. Momenti indimenticabili per una donna che oggi è il simbolo della battaglia contro la violenza sulle donne e che ripercorre con estrema chiarezza. In collegamento telefonico con "Mattino Cinque", Gessica lancia soprattutto un messaggio a tutte coloro che come lei sono vittime di violenza: "Dobbiamo imparare ad avere più rispetto per noi stesse e volerci bene. Questo ci permette di mettere un freno a chi pensa di poterci schiacciare".