Ferrara, schiacciato da braccio meccanico: muore un operaio 68enne

Incidente sul lavoro a Bosco Mesola, in provincia di Ferrara, dove l'operaio 68enne Carlo Panzavolta è rimasto schiacciato da un braccio meccanico durante un'operazione di carico e scarico di un camion. I colleghi presenti hanno immediatamente chiamato i soccorsi, ma per il lavoratore non c'è stato nulla da fare. La tragedia è avvenuta in un'azienda che opera nella lavorazione e nel commercio di prodotti ittici.