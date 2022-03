Ferrara, a 76 anni si laurea per la quinta volta

È accaduto a Ferrara . Il primo titolo di dottore risale a 53 anni fa. "Mi laureai in Economia a Bologna a 23 anni: avevo fatto ragioneria e all'epoca potevo scegliere fra Economia e Legge, che però non mi attirava. Dopo la laurea fui chiamato dalla Banca Commerciale dove ho fatto carriera, ho girato per l'Italia e ho diretto qualche filiale", racconta l'uomo a la Nuova Ferrara. Poi la pensione e le altre lauree. "Adesso farò il nonno a tempo pieno", spiega Zappaterra, che ha due nipoti di 12 e 2 anni. Anche se non esclude un nuovo percorso di studi a settembre: "Non è ancora deciso ma potrei iscrivermi a Tecnologie Agrarie e Acquacoltura del Delta, mi piacciono le piante".

Le lauree - "Nel 2003 ho avuto la possibilità di andare in pensione e, siccome a livello manuale non sono un granché e mi è sempre piaciuto studiare, ho deciso di dedicare tutte quelle ore che prima passavo fuori casa per lavoro allo studio", aggiunge l'uomo. Così, nel 2009 si è laureato in Farmacia, nel 2012 in Biologia e nel 2016 in Geologia. Sempre all'Università degli Studi di Ferrara. Venerdì ha invece conseguito la magistrale in Quaternario, preistoria e archeologia. "Ho sempre preso 110 ma finalmente questa volta sono riuscito a prendere anche la lode", sottolinea Zappaterra.

Ottimi i rapporti creati in questi anni: "Con gli insegnanti, spesso più giovani di me, si creava quasi un rapporto di amicizia. Con i colleghi mi sono sempre trovato bene e ci siamo aiutati a vicenda", conclude il 76enne.

