Al via l'esodo di Ferragosto, da oggi traffico da bollino rosso

Al via l'esodo di Ferragosto sulle strade e autostrade italiane. A partire da oggi e fino a domenica bollino rosso per il traffico lungo la rete autostradale. Anas segnala, in particolare, per il terzo weekend del mese traffico in costante aumento per gli spostamenti dei viaggiatori che sono rimasti nelle grandi città, ma che si concederanno qualche giorno di riposo per il ponte del 15 agosto in località più vicine. Non mancheranno inoltre anche gli ultimi vacanzieri che partiranno verso mete più lontane, ma a partire dalle giornate di sabato 17 e domenica 18 sono previsti i primi rientri a casa.