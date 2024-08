Ferragosto, 13 milioni di italiani in vacanza con una spesa di 7 miliardi

Mare super gettonato - scelto da un vacanziere su due - ma anche la montagna è molto apprezzata, scelta dal 18% del campione intervistato. Decisamente meno attrattive per la settimana le città d'arte, che non raggiungono quota 10%. Nonostante il 31% programmi di soggiornare in seconde case oppure ospite di amici e parenti, non viene meno, anche in questa settimana clou, l'interesse per le strutture alberghiere che ospiteranno il 23% degli italiani in vacanza. La metà degli intervistati trascorrerà questi giorni all'insegna del più assoluto relax; un 34% - principalmente composto da giovani tra i 18-34 anni - invece punterà al divertimento. Quasi 4 su 10 dichiarano di scegliere questo periodo perché è l'unico in cui hanno ferie disponibili e a questi si associa un ulteriore 17% che confessa che solo a Ferragosto può fruire dell’ospitalità di familiari e amici. Ma c'è anche un 20% di intervistati che non rinuncerebbe mai all'abitudine di fare vacanza in questi giorni.