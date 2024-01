Chiara Ferragni è indagata per truffa aggravata nell'ambito dell'indagine della Procura di Milano con al centro il caso del pandoro 'Pink Christmas' prodotto dalla Balocco.

L'iscrizione è stata decisa dal procuratore aggiunto Eugenio Fusco. "Piena fiducia nella magistratura", questo il primo commento dell'influencer. Indagata anche Alessandra Balocco, presidente e a.d. dell'azienda piemontese. Per lei così come per Ferragni, il reato ipotizzato, in base anche a una sentenza della Cassazione, è truffa aggravata dalla minorata difesa dei consumatori in quanto commessa con il sistema informatico. La relazione depositata dalla Guardia di finanza in Procura a Milano ha modificato la prospettiva accusatoria dell'indagine sul cosiddetto "pandoro-gate" da frode in commercio a truffa. Decisive una serie di mail valorizzate nelle carte acquisite negli uffici dell'Antitrust. Le Fiamme Gialle hanno acquisito documenti nella sede della Balocco a Cuneo. Ferragni potrebbe essere convocata a breve dalla procura di Milano per essere sentita sul caso. Gli inquirenti intendono, infatti, ascoltare la versione dei fatti di tutti i protagonisti della vicenda.