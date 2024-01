Caso Ferragni-Balocco, inchiesta sul "pandoro-gate" verso l'ipotesi di truffa

A causa di una serie di mail valorizzate nelle carte acquisite negli uffici dell'Antitrust l'ipotesi di reato, ancora da formulare, potrebbe essere non più frode in commercio bensì truffa

La relazione depositata dalla Guardia di finanza in Procura a Milano potrebbe modificare la prospettiva accusatoria dell'indagine sul cosiddetto "pandoro-gate". A causa di una serie di mail valorizzate nelle carte acquisite negli uffici dell' Antitrust l'ipotesi di reato, ancora da formulare, potrebbe essere non più frode in commercio bensì truffa .

Tgcom24

Gli investigatori della Gdf hanno depositato una prima annotazione, alla quale seguirà anche una serie di allegati, al procuratore aggiunto Eugenio Fusco. Un'informativa che riguarda il caso del pandoro, vicenda che ha già portato a una maxi multa per l'imprenditrice e per l'azienda di Cuneo, che ha prodotto il dolce natalizio "Pink Christmas", per pubblicità ingannevole in materia di beneficenza.

Verso il reato di truffa? Gli inquirenti milanesi dovranno valutare la nuova prospettiva offerta proprio dall'annotazione della Gdf che valorizza in particolare alcune email, già acquisite dall'Autorità Garante della Concorrenza, che sono state scambiate per programmare la campagna di promozione del pandoro. È dunque probabile che venga ipotizzato il reato di truffa e che si arrivi a breve alle prime iscrizioni nel registro degli indagati.

