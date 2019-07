Fermo, morta la bimba caduta in piscina a Porto Sant'Elpidio

E' morta nella notte la bimba caduta domenica in una piscina nel "Centro vacanze La Risacca" di Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo. La piccola era ricoverata all'ospedale di Ancona. Lo staff della struttura "si stringe nel dolore al fianco della famiglia della piccola. Chiediamo a tutti di rivolgere un pensiero e una preghiera", si legge in un post su Facebook.