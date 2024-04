Fentanyl, scatta l'allerta in Italia: trovato in una dose di eroina

Sarebbe stato un controllo a campione svolto su un utente del Sert di Treni a far scoprire la presenza del Fentanyl in una dose di eroina. E' sulla base di questo episodio che il Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe, coordinato dal Dipartimento per le politiche antidroga, ha diffuso l'allerta.

Ministero della Salute alle Regioni: "Informare sui rischi del Fentanyl"

Una nota del ministero della Salute, firmata dal direttore alla prevenzione Francesco Vaia, è stata inviata alle Regioni per segnale l'innalzamento dell'allerta per il Fentanyl in Italia al livello 3 dopo l'identificazione in eroina da strada a Perugia. La nota chiede agli assessorati alla Sanità delle Regioni e delle Province autonome di diramare le informazioni con urgenza ai Dipartimenti per le dipendenze e dei Servizi pubblici per le dipendenze (SerD) delle Aassll, e alle Comunità terapeutiche e al personale socio-sanitario delle per "informare le persone che fanno uso di sostanze dei gravissimi rischi per la salute".