Femminicidio Cecchettin, i messaggi di Filippo Turetta a Elena: "Fai accendere il telefono a Giulia"

Settimane prima del femminicidio di Giulia Cecchettin, Filippo Turetta aveva inviato alcuni messaggi alla sorella della giovane, Elena, che testimoniano il controllo che il reo confesso voleva esercitare sull'ex fidanzata.

"Ciao, scusa, puoi far accendere il telefono alla Giulia e farglielo lasciare acceso?", aveva scritto Turetta che poi, quando Elena gli aveva risposto con un secco "no", aveva aggiunto: "Perché?! No, non è giusto. Non può non cagarmi per tutte ste ore. Mi aveva promesso ieri che mi scriveva durante la giornata". Il ragazzo aveva ribadito il concetto con quattro punti di sospensione e aveva continuato: "Dille almeno che le ho scritto". Lo rivela la trasmissione "Chi l'ha visto", che ha trasmesso la conversazione.