Uccide la moglie davanti ai figli, 30enne fermato nel Casertano

"Papà ha ucciso mamma", hanno detto i bimbi alla zia, che ha subito contattato il 112. Quando i carabinieri sono giunti sul posto, il 30enne vagava nei pressi dell'abitazione, in via Caravaggio, è stato quindi fermato e portato in caserma. Il delitto sarebbe avvenuto intorno alle 5 di mercoledì mattina.