Femminicidio Angelica Salis, 12 anni al marito | Niente ergastolo per un'attenuante: "Anche lei aggressiva"

L'uomo si è costituito

Vessato dalla moglie per anni, aveva cercato anche di farla curare per i suoi problemi psichiatrici ma al termine dell'ennesima lite l'aveva uccisa con un coltello. Paolo Randaccio nel 2021 aveva chiamato i carabinieri subito dopo il delitto in casa a Quartucciu, nel Cagliaritano, e si era fatto trovare ancora con in mano l'arma usata per uccidere. E durante l'interrogatorio aveva ammesso le proprie responsabilità. Il processo in Corte d'Assise a Cagliari, nel quale rischiava da 21 anni all'ergastolo, è terminato con una condanna a 12 anni e tre di libertà vigilata.