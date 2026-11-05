DALLA PRIMA CORTE D'ASSISE

Femminicidi di Villa Pamphili, Kaufmann condannato all'ergastolo in primo grado

L'uomo, nel giugno 2025, uccise la compagna Anastasia Trofimova e la figlioletta Andromeda di 11 mesi

05 Nov 2026 - 16:25
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo

Condanna all'ergastolo e isolamento diurno di tre anni per Francis Kaufmann, autore del duplice femminicidio del giugno 2025 a Villa Pamphili a Roma. Lo hanno deciso i giudici della prima Corte d'Assise. L'uomo è accusato di avere ucciso, soffocandola, la compagna Anastasia Trofimova e alcune ore dopo di aver strangolato la figlia Andromeda di appena 11 mesi. I corpi delle due vittime furono trovati nel parco della Capitale a distanza di pochi metri l'uno dall'altro. Disposta anche una provvisionale di 100mila euro a vittima da rifondere ai parenti.

Google Preferred Site

Ti potrebbe interessare

videovideo
villa pamphili
francis kaufmann

Sullo stesso tema