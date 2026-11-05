Femminicidi di Villa Pamphili, Kaufmann condannato all'ergastolo in primo grado

Condanna all'ergastolo e isolamento diurno di tre anni per Francis Kaufmann, autore del duplice femminicidio del giugno 2025 a Villa Pamphili a Roma. Lo hanno deciso i giudici della prima Corte d'Assise. L'uomo è accusato di avere ucciso, soffocandola, la compagna Anastasia Trofimova e alcune ore dopo di aver strangolato la figlia Andromeda di appena 11 mesi. I corpi delle due vittime furono trovati nel parco della Capitale a distanza di pochi metri l'uno dall'altro. Disposta anche una provvisionale di 100mila euro a vittima da rifondere ai parenti.