Femminicidi, la violenza sulle donne e i giovani: sono in aumento i casi tra gli under 30

Tgcom24

Se, infatti, nel 2023, ci sono stati 54 femminicidi, dieci di queste vittime avevano meno di trent'anni. Perché, come ha detto Elena Cecchettin, la sorella di Giulia, nella lettera al Corriere della Sera, "Filippo non è un mostro ma un figlio sano del patriarcato". I dati sui casi tra i giovani, infatti, mostrano come il retaggio culturale maschilista non appartenga solamente alle vecchie generazioni abituate a certe arcaiche visioni di ruoli e assetti familiari prestabiliti. Non c'è alcuna rivoluzione culturale in atto, nemmeno tra gli under 30 e il susseguirsi di casi di donne uccise dagli ex mariti o ex fidanzati scolpisce nella pietra il dato più impietoso: quello che ci suggerisce quanta strada resti da fare per iniziare a pensare, prima ancora che agire, diversamente.

Giulia, tra l'altro, è il nome che accomuna tre giovani vittime. Giulia Cecchettin è stata brutalmente uccisa dal suo ex a 22 anni, pochi giorni prima di laurearsi. Giulia Donato, che di anni ne aveva 23, è stata uccisa a gennaio dal fidanzato Andrea Incorvaia, guardia giurata che le sparò prima di togliersi la vita. Giulia Tramontano aveva 29 anni e un figlio in grembo quando (era al settimo mese) venne accoltellata dal fidanzato Alessandro Impagnatiello.

Poi c'è Yana Malayko, 23enne originaria dell'Ucraina, uccisa dal fidanzato Dumitru Stratan il 20 gennaio: il suo corpo era nascosto tra i rovi nei pressi del cartello stradale di Lonato, dietro a un'azienda florovivaista. Maria Brigida Pesacane è stata uccisa a 24 anni dal suocero Raffaele Caiazzo nell'ambito di un duplice omicidio in cui è rimasto vittima anche il cognato, Luigi Cammisa. Sofia Castelli di anni ne aveva 20 ed era appena rientrata a casa, a Cologno Monzese, quando il suo ex, Zakaria Atqaoui, che si era nascosto nell'armadio, la massacrò. Di anni ne aveva 28 Danjela Neza, uccisa a Savona con un colpo di pistola alla testa da Sefayou Sow, 27enne guineano che chiamò poi il 112 confessando l'omicidio.

Era solo una 16enne invece Gessica Malaj, uccisa a Foggia dal padre dopo aver tentato di difendere la madre. A 17 anni è stata strappata la vita a Michelle Maria Causo, il cui corpo fu abbandonato accanto a un cassonetto dell'immondizia, nel quartiere Primavalle, a Roma. Per la sua morte fu stato arrestato un 17enne. Celine Frei Matzohl fu trovata morta ad agosto nell'abitazione dell'ex compagno Omer Cim, 28 anni, a Silandro, in provincia di Bolzano: aveva 21 anni.